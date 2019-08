Messias: "Andiamo al Picco per vincere", il Crotone prende Marrone

La Spezia - "Lo Spezia è partito bene ma noi stiamo lavorando bene. Andiamo lì per vincere e per fare la nostra partita". Così Junior Messias, attaccante del Crotone prima della partenza per la Liguria. I calabresi sono molto attivi sul mercato e potrebbero chiudere altre operazioni negli ultimi giorni di trattative. Visto l'infortunio di Spolli, ultimo arrivato è per ora il difensore Luca Marrone: "Non vedo l'ora di scendere in campo, a Verona mi sono sempre allenato. Non ho i novanta minuti nelle gambe, ma ci arriverò presto", le sue prime parole da "squalo".