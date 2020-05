Mercoledì riapre anche la piscina comunale del "2 Giugno"

La Spezia - Sarà mercoledì 3 giugno la data della riapertura della Piscina 2 Giugno, subito chiaramente in “orario estivo”.

Molte le novità di questa stagione che, ovviamente, sarà contraddistinta dalle misure previste di contrasto e contenimento del contagio da Sars-Cov2, indicate dalle Linee Guida ministeriali e regionali e dai Protocolli applicativi degli enti sportivi di riferimento.

Innanzitutto si potrà accedere solo tramite prenotazione, da effettuare online utilizzando una specifica APP, con la quale sarà possibile scegliere il corso e l’orario preferito, oppure prenotare un’ora di nuoto libero in corsia (con al massimo 4 nuotatori) o un ombrellone con sdraio e lettini nel solarium esterno.

All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e gli utenti dovranno autocertificare il proprio stato di salute, relativamente al Covid-19.

Corsi e spazi ridotti quindi, non solo in vasca ma anche negli spogliatoi e nel solarium esterno, dove sarà obbligatorio rispettare le distanze di sicurezza, accomodarsi nelle postazioni segnalate e tenere i propri indumenti e gli oggetti personali sempre chiusi in borse e armadietti.

I locali utilizzati verranno puliti e sanificati più volte al giorno, mentre attrezzature, armadietti, sdraio e lettini ad ogni cambio cliente.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Piscina 2 Giugno - Attiva Sportutility”, comprese quelle per scaricare la App e iniziare a prenotare, oppure telefonicamente al numero 0187 702066.



Il regolamento per gli utenti

• L’accesso è consentito esclusivamente alle persone che abbiano effettuato regolare prenotazione tramite l’app dedicata, nell’orario preciso di inizio indicato nel servizio prenotato. L’uscita dovrà avvenire entro l’orario di termine del servizio. Non sono ammessi, per alcun motivo, ingressi anticipati o uscite ritardate.

• Ogni utente dovrà presentare apposita Autocertificazione (se minorenne dovrà essere firmata da un genitore) da consegnare al primo ingresso.

• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37.5 °C.

• Per poter usufruire delle tariffe ridotte, è necessario presentare un documento d’identità o equivalente.

• All’interno dell’impianto è obbligatorio il rispetto delle misure di distanziamento sociale, quindi è obbligatorio mantenersi sempre a 1 mt. di distanza (2 mt. in vasca), oltre ad indossare la mascherina per tutto il tempo della permanenza, tranne che in vasca.

• E’ necessario osservare le indicazioni poste all’interno dei locali, le segnaletiche e gli avvisi.

• Negli spogliatoi è obbligatorio utilizzare le sedute, le docce e i phon indicati e tenerli impegnati per lo stretto tempo necessario; se è stata raggiunta la capienza massima, sarà necessario attendere l’uscita di una persona dall’interno, prima di entrare.

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la propria borsa che dovrà essere depositata all’interno degli armadietti; quest’ultimi saranno disponibili gratuitamente, dietro il versamento di una cauzione di 2€. Non è consentito l’uso promiscuo degli armadietti, il personale addetto provvederà alla loro sanificazione prima di assegnarli ad altro utente.

• E’ necessario effettuare una doccia saponata prima di accedere in vasca; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare in acqua o soffiarsi il naso.