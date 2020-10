Mercoledì la Juve sfida il Barcellona, Bonucci salterà anche lo Spezia

Dubbi anche per Chiellini che ci proverà fino all'ultimo mentre De Ligt non è ancora pronto.

La Spezia - Prima la sfida al Barcellona, fissata per mercoledì sera allo Stadium poi si penserà alla trasferta di Cesena cotnro lo Spezia. In casa Juve a preoccupare Andrea Pirlo sono le assenze: anche la rosa più forte della serie A patisce le assenze, specialmente nel reparto arretrato. I bianconeri potrebbe così proporre contro i blaugrana una difesa a tre come nel finale con il Verona. Chiellini proverà il recupero all'ultimo momento, Bonucci è infortunato (si teme uno stiramento dalla smorfia di dolore mostrata dal giocatore al momento dell'uscita dal campo) e salterà anche lo Spezia, De Ligt non è pronto e Danilo è stanco. Al cospetto dei catalani ci sarà sicuramente Demiral. Se Chiellini ce la farà Pirlo vorrebbe schierare la difesa a 3, altrimenti si giocherà a quattro con Frabotta e Cuadrado ai lati, Danilo centrale al fianco del turco.