Mercoledì il Genoa: "Ora ci servono punti pesanti per la classifica"

La Spezia - "Contro il Genoa sarà il solito Spezia. Cercherà di concedere poco all'avversario, cosa che oggi è riuscita contro l'Inter e di creare tanto. Prima di questa gara ci è riuscito. Veniamo da buone prestazioni, ma ora serve qualche vittoria pesante. I prossimi sono tre punti importanti, l'affronteremo con il giusto piglio perché conta tantissimo". Così dice Vincenzo Italiano in vista della sfida di mercoledì, che diventa fondamentale per la corsa salvezza. Il turn over è stato abbondante a San Siro, anche in quest'ottica. "Con le partite ravvicinate era necessario. Anche oggi contro una corazzata chi è sceso in campo ha fatto una prestazione di livello. Dobbiamo diventare più vogliosi di ottenere il risultato".