Mercato dello Spezia, già 1.500 voti in 24 ore dai lettori

La Spezia - In poco meno di una giornata, il sondaggio di fine mercato tra i lettori di Città della Spezia viaggia a ritmi serrati. Con una notte in mezzo, già in circa millecinquecento lettori hanno espresso il proprio parere in merito alla rosa aquilotta per il primo storico campionato di serie A. In maggioranza al momento gli scontenti: quasi due voti su tre si posizionano sulle opzioni più pessimiste e pochissimi sono gli sportivi che si dichiarano davvero soddisfatti. E' sempre possibile scrivere a redazione@cittadellaspezia.com per vedere pubblicati i propri pensieri.