Mercatino dimezzato e bus navetta per Spezia-Parma

La Spezia - La partita più delicata dell'anno per l'ordine pubblico arriva proprio all'ultima giornata. La classifica non chiude la porta alla promozione diretta in serie A del Parma e dalla città emiliana arriveranno in 2mila a sostenere la formazione di D'Aversa nell'ultimo impegno della stagione regolare. Tutto esaurito in Curva Piscina, qualcosa che non si vedeva da due anni e mezzo. Era il gennaio del 2016 e si giocava Spezia-Alessandria, quarto di finale di Coppa Italia. E per trovare un altro esempio bisogna tornare indietro al 2006, Spezia-Genoa che valeva il primo posto in serie C1. Un evento eccezionale che porta a misure eccezionali, che potrebbero diventare più consuete se gli aquilotti raggiungeranno un giorno la serie A.



Domani pomeriggio chiuderà anticipatamente il mercatino di Viale Garibaldi. Alle 15 scatta lo stop allo shopping di strada. Un'ora di tempo per ritirare i banchetti e caricare la merce sui furgoni, entro le 16 sotto i pioppi non ci dovrà essere più alcun ambulante. Poco dopo, alle 17.30, chiuderà i battenti anche il campo sportivo "Montagna" lungo Viale Fieschi: tutti fuori gli atleti sia dallo stadio dell'atletica leggera che dal parco annesso.



Il traffico dei tifosi ospiti sarà gestito sin dal casello autostradale. Sono otto i pullman in arrivo alla Spezia, circa 500 persone; per loro il tragitto sarà quello standard con arrivo nel piazzale dietro lo stadio e passaggio a piedi attraverso il sottopasso per la Curva Piscina. Molto più numerose le auto private che affronteranno i comodi 120 chilometri dell'A15 che collega Parma alla Spezia. Per loro il dispositivo di sicurezza prevede l'uscita allo svincolo per Lerici lungo il raccordo, il parcheggio presso il varco portuale degli Stagnoni solitamente riservato ai camion del traffico commerciale, e da lì una serie di bus navetta coprirà il tragitto per l'impianto del calcio.



Per i tifosi aquilotti ci sarà come sempre a disposizione il Picco-bus. Una sola direttrice in partenza dal Palasport di Via Carducci con navette a partire dalle 18.50 e percorso attraverso Via Veneto, Via Chiodo e Viale Amendola. Il biglietto è acquistabile direttamente a bordo, al costo di 2.5 euro e comprende anche la corsa di ritorno. Partenze dal PalaMariotti (18.50, 19.10, 19.30 e 19.50). Il ritorno, come di consueto, sarà garantito a partire da circa 15 minuti dopo il fischio finale.



