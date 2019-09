Mennea Day, l'atletica per tutti sulla pista azzurra del "Montagna"

La Spezia - Tutto pronto per il "Mennea Day" in programma martedì prossimo al campo Montagna. La simpatica iniziativa - aperta a chiunque voglia cimentarsi nella sfida sulla distanza dei 200 metri - è organizzata dalla societa’ Asd Atletica Spezia Duferco con il patrocinio del Comune della Spezia e in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal, il GGG e la F.M.S.I., a 40 anni esatti dal record mondiale conquistato a Città del Messico dall' indimenticato Pietro, campione olimpico e primatista mondiale. Appuntamento al campo "Montagna" dalle 14.30 per ritrovo e riscaldamento e inizio gare dalle 15.30 con la categoria Esordienti “B” secondo un orario che verra’ stilato sulla base delle iscrizioni ricevute.



Per iscriversi online i tesserati Fidal possono accedere al portale federale entro il 10 settembre, per tutti gli altri via mail all’indirizzo edfisica.laspezia@gmail.com oppure federicoleporati16@gmail.com, allegando copia di certificato di idoneita’ generica all’attivita’ sportiva non agonistica e compilando il modulo di iscrizione scaricabile online dal sito calendario.fidal.it (scaricalo qui), l'iscrizione di 5 euro sul campo all’atto della conferma di cui una parte, successivamente, verrà devoluta alla Fondazione Pietro Mennea Onlus. Saranno premiati i primi sei classificati di ogni categoria con medaglie. Sara’ premiato il miglior risultato tecnico sia maschile che femminile con premio del valore di Euro 100.00, indipendentemente dalla categoria. A tutti i partecipanti sarà donato un diploma personalizzato a testimonianza della propria partecipazione. Informazioni tecniche e logistiche: Federico Leporati 331.96.97.577/mail: federicoleporati16@gmail.com