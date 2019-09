Mennea Day, i vincitori categoria per categoria

La Spezia - Mennea Day: ecco i podi di tutte le categorie che si sono sfidate al Montagna sotto l'egida del Comune, della Fidal, dei Giudici di Gara e dei medici sportivi, con il Direttore tecnico Federico Leporati e tutto lo staff di allenatori e allenatrici, lo speaker Roberto Colombo,il presidente del Comitato organizzatore degli Assoluti 2020 Norberto Capiferri, presenti anche atleti over 40 con lo scattista Claudio Calabresi che ha ben figurato nei master, un applauso speciale a Mario Paglionico over 70 dell'Arci Favaro: Esordienti C, (dal 2013 in sù) : Erika Rollandi, Nicole Maccione, Andrea Enea. Esordienti dal 2009 : Matteo Del Bianco (Atl. Sarzana), Mattia Fasulo (Duferco Spezia), Sergio Ronco non tesserato. Esordienti M, dal 2008 in sù Daniel Calderaro (Spezia Duferco), Lorenzo Meloni (Atl. Sarzana), Sasha Maccagno (Ginnastica Levanto).



Esordienti EM10 Daniel Calderaro (Duferco Spezia), Lorenzo Meloni (Atl. Sarzana), Sasha Maccagno (Levanto),



Ragazzi dal 2006 Leonardo Diana (Atl. sarzana), Gabriele Quattropani (Atl. Ceriale San Giorgio), simone Metrano (Atl. Sarzana). Cadetti Federico Ribolla (Spezia Duferco), Marco Butera (Spezia Marathon Dlf) e Riccardo Maggetti (Duferco). Negli uomini ottimo 22'33" di Ianko Lattarulo (Duferco) davanti a Alessandro Cirillo (Atl.Sarzana) e Mattia Dora (Switzerland)



Esordienti femminili dal 2010: Luna Sabatelli (non tess), Giada Cereghino (Atl. levante), Marica Panaro (A.F.A.P.H. Onlus),



Esordienti femminili dal 2008: Greta Delucchi (Atl. Sarzana), Stella Pastine (La Galla Pontedera), Irene Rollandi (Atl. Spezia Duferco).



Ragazze: Vittoria Oneto (Levanto), Eleonora Giannelli (Pietrasanta Versilia), Elena Irbetti (Spezia Duferco).



Nella categoria cadette (2004 e 2005) prima Giulia De Biasi (Cus Genova) davanti a due atlete di casa, Emma Panettieri e Marta Drovandi entrambe della Atletica Spezia Duferco.Tra le donne Rachele Gerardi Rita Ricciotti, Eleonora Martini, tutte e tre della Spezia Duferco: per la Gerardi anche il premio per il miglior risultato assoluto femminile con 26'31".



Nei master maschili Irbetti



Nei master femminili podio composto da Isabella Pellegrini (1973, La Galla Pontedera), Pamela Battistini (1974 La Spezia Marathon) e Rosanna Ambrosini (1967) Arci Favaro, tra gli uomini Davide Innocenti, Andrea Irbetti (Golfo dei Poeti) e Lino Zano (Spezia Marathon Dlf).