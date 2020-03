Memushaj decisivo nel derby con l'Ascoli, salterà il "Picco"

La Spezia - Sarà di scena mercoledì sera al "Picco" rinfrancato dal successo importantissimo nel posticipo di ieri sera con cui ha battuto l'Ascoli. Il tecnico Legrottaglie è uno senza mezze misure: fino ad ora tre vittorie, altrettante sconfitte. E per il successo di ieri sera deve ringraziare il sempre decisivo Memushaj il Pescara perché quella che segna il centrocampista albanese è una splendida rete, oltrechè decisiva. Cresciuto alla Spezia e calcisticamente nella Sarzanese, non sarà però in campo al "Picco" perché esattamente come Mora sarà fermato dal giudice sportivo per una giornata. Sempre in casa Pescara sembra molto difficile il ritorno di Maniero, toccato duro ad inizio gara dall'ex Gravillon. Per l’attaccante botta in pieno volto e 4 punti di sutura.