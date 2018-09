Memorial Pantani e il Trofeo Matteotti per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini

La Spezia - Dopo la splendida vittoria conquistata da Juan Josè Lobato alla Coppa Sabatini è già tempo di tornare in sella con due prestigiosi appuntamenti italiani tra Emilia Romagna ed Abruzzo. Sabato 22 settembre si correrà il Memorial Pantani, mentre domenica 23 settembre andrà in scena il Trofeo Matteotti, con il consueto percorso ma con una nuova data settembrina. Per gli atleti della Nippo Vini Fantini Europa Ovini si tratterà di un appuntamento molto importante, con 2 dei 3 title sponsor della squadra fortemente legati all’Abruzzo.



Al via di entrambi gli appuntamenti 7 atleti. 5 gli italiani con Ivan Santaromita pedina fondamentale per i tratti duri del Memorial Pantani e Marco Canola leader annunciato per il Trofeo Matteotti. Con loro Marco Tizza, in grande forma, Simone Ponzi e Nicola Bagioli. Uno Spagnolo, il fresco vincitore della Coppa Sabatini Juan Josè Lobato e un Giapponese Sho Hatsuyama, che svolgerà un importante ruolo di uomo squadra.



Questa la formazione completa, valida per entrambi gli appuntamenti: Marco Canola, Juan Josè Lobato, Ivan Santaromita, Marco Tizza, Simone Ponzi, Nicola Bagioli, Sho Hatsuayama.

In ammiraglia ci sarà Mario Manzoni, fresco di vittoria da DS alla Coppa Sabatini. “Due appuntamenti per noi molto importanti, ma con diverse caratteristiche. Al Memorial Pantani la nazionale italiana ha una formazione pre-mondiale molto competitiva. Percorso duro all’inizio dove bisognerà resistere alla corsa dura e restare in gioco per i km finali. Noi proveremo a sfruttare lo stato di forma di alcuni dei nostri atleti come Ivan Santaromita sempre una garanzia su questi percorsi e Marco Tizza che ha corso due gare ad alto livello. Con loro Simone Ponzi e Nicola Bagioli potranno essere tra i nostri uomini di punta a seconda dello svolgimento di gara. Sho Hatsuyama un ottimo supporto per il team e Marco Canola anche se è più adatto al Matteotti è sempre un vincente. Juan Josè Lobato fresco vincente avrà nel Trofeo Matteotti una gara a lui più congeniale. Il nostro piccolo mondiale sarà ovviamente domenica, con un percorso a noi più adatto, ma sopratutto importantissimo essendo la gara di casa in Abruzzo per molti dei nostri sponsor ci teniamo a fare molto bene.”



Il Memorial Pantani si correrà questo sabato come da tradizione sulle strade di Cesenatico. Saranno 3 i passaggi su Montevecchio, ma con l’ultimo scollamento posto a più di 60 km dal traguardo. Partenza alle ore 11.30, arrivo previsto tra le 16.00 e le 16.30.



Trofeo Matteotti che come di consueto si svilupperà sul circuito di 15km che vedrà il GPM di Montesilvano Colle protagonista di possibili attacchi soprattutto nei giri conclusivi.



Purtroppo niente diretta per le due gare, ma ampia sintesi trasmessa dalla Rai e sulla pagina Facebook del team grazie a PMG sport. Sabato la sintesi del Memorial Panatani sarà trasmessa su Raisport alle 20.50 mentre la sintesi del Trofeo Matteotti sarà trasmessa alle 19.10 sempre su Raisport.