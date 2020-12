La Spezia - Dopo i rinnovi di Gyasi ed Erlic, i più recenti in casa Spezia, Mauro Meluso è pronto a sedersi ad un tavolo per parlare innanzitutto di rinnovi: i prossimi con cui si cercherà di allungare il rapporto professionale sono Matteo Ricci e Bartolomei oltre a capitan Terzi che contro la Lazio ha festeggiato le duecento presenze in maglia bianca. Contestualmente si lavorerà sul mercato in entrata, dopo l'incontro in programma a metà dicembre con la proprietà.