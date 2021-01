Meluso parla di mercato: "Iturbe è extracomunitario, non c'è uno slot libero"

La Spezia - "Iturbe? E' un extracomunitario e per riportarlo ci vuole uno slot libero che non c'è". Ai microfoni di Sky anche Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, sollecitato sull'ex attaccante della Roma, trattato soltanto per un attimo a settembre, nella parentesi di calciomercato estiva. Un nome che torna oggi, anche se le parole di Meluso sembrano piuttosto chiare. "Siamo contenti della rosa, dobbiamo sfoltirla dopo che in principio avevamo scelto di averla ampia anche per la questione coronavirus. Adesso con meno partite la ridurremo e renderemo il gruppo più congeniale."