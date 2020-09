Meluso non si sbottona ma annuncia: “Non manca più tanto”

La Spezia - “Faremo il prima possibile a completare La Rosa, ma ovviamente ci prendiamo tutto il tempo necessario. Non dovrebbe mancare tantissimo in ogni caso”. Mauro Meluso vede il risultato. La difesa è quasi finita, il centrocampo aspetta gli arrivi dal Sudamerica, in attacco ci sono piste già definite. Lo Spezia è più di un’idea sulla carta ormai. “Siamo rimasti indietro con qualche presentazione piuttosto. Ci sono ragazzi che sono qui da qualche giorno. Il momento è particolare, abbiamo dovuto correre a velocità sostenuta fino ad oggi, prediligendo la sostanza alla forma. Oggi respiriamo di più e quindi possiamo permetterci di fare qualche presentazione”.

Abbottonatissimo sulle trattative in atto, comprese quelle che sono di pubblico dominio. Solo qualche indizio. “Stiamo completando Farias e Deiola, altre che sono in itinere. Non posso parlarne, perché finché non sono decise preferisco non fare accenni. Ne parleremo a tempo debito”. Tutto qui. Ad Italiano sarà affidato un gruppo eterogeneo, nuovo, internazionale. “Avremo enormi difficoltà nel periodo iniziale. Dovremo avere pazienza tutti e dare attenuanti al nostro allenatore, che dovrà allenare una squadra tutta nuova con giocatori che arrivano da diverse parti del mondo. Il giudice supremo del nostro lavoro sarà il campo. La fretta non è una buona consigliera e gli errori sono dietro l’angolo”.



Non si potrà neanche contare sul fattore campo, visto che il Picco non è agibile e comunque il pubblico rimane ancora fuori dai cancelli. “I valori tecnici si esprimono anche senza pubblico, ma è chiaro che per una squadra che si deve salvare e, in particolare per noi, spero si arrivi il prima possibile a riavere il pubblico. Un tipo di stadio come il Picco è un fattore determinante, soprattutto nelle serie inferiori, ma anche in serie A. Auguriamoci di poter tornare a giocaci quanto prima”.

Arriverà anche il tempo delle cessioni, argomento questo che è rimasto latente fino a questo giorno. “Ci stiamo adoperando contestualmente anche su questo, credo che alcuni calciatori saranno ceduti e piano piano stiamo comunicando agli agenti le nostre volontà. Io ho parlato alla squadra in gruppo una sola volta, posso garantire che tutti avranno il massimo della nostra considerazione. Ce lo impone l’educazione, ma anche la gratitudine. Alcuni andranno via per scelta tecnica, quando ci saranno le relative opportunità. Penseremo se sarà meglio un prestito o una cessione definitiva”.



A. BO.