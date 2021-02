Meluso frena: "Non abbiamo ancora fatto nulla, la strada è lunga"

La Spezia - "La strada è lunga e tortuosa, non abbiamo ancora fatto nulla. Ci sarà da soffrire fino alla fine del campionato per portare a casa il nostro obiettivo", dice il responsabile dell'area tecnica Mauro Meluso ai microfoni di Sky Sport prima di Fiorentina-Spezia. "Italiano è coerente, applica la meritocrazia nelle sue scelte ed i suoi calciatori lo seguono. Poi non è uno che si piange addosso. Chiaro che adesso il momento ci aiuta visti i risultati. Ha un contratto di un altro anno con una clausola rescissoria applicata dalla vecchia gestione. Spero di poter lavorare con lui ancora a lungo. Ma per noi non è il momento di questi ragionamenti e neanche di autocelebrazioni. La salvezza è ancora lontana, speriamo che i riflettori si spengano presto su di noi".