Meluso dietro le quinte: "Si vede il lavoro intenso fatto in settimana"

La Spezia - "E' evidente che c'è un'opera settimanale intensa e profonda. Non lo dico per essere cavaliere, si vede un lavoro costante sennò certe cose sarebbero solo sporadiche. Invece lo Spezia le fa sempre, a Milano come a Cagliari o a Benevento. Un merito che va a Vincenzo Italiano e al suo staff tecnico, come ai ragazzi che si sono amalgamati in fretta". Mauro Meluso e quello scotto della nuova categoria che non c'è stato. Lo Spezia ha stupito anche il direttore tecnico che ne ha costruito un bel pezzo. "Squadra nuova, assemblata da poco, che avrebbe ricominciato senza preparazione atletico, senza un ritiro in cui si mettono le fondamenta anche della conoscenza reciproca tra compagni. Si poteva attendere un periodo di assestamento. E invece c'è già un'identità precisa".

E' anche merito di chi questo numero importante di calciatori lo ha selezionato e acquistato, ma Meluso anche in questo caso distribuisce il dividendo: "La costruzione della rosa è stata condivisa con Vincenzo - dice -. E poi un plauso merita anche il gruppo storico che si è dimostrato molto aperto e capace di coinvolgere subito tutti. Ora dovremo essere bravi a mantenere sempre la lucidità, senza mai esaltarsi. Peraltro vedo con mano che questo non sta accadendo nell'ambiente. E se dovessero arrivare momenti di difficoltà, ci ricorderemo di quanto buono abbiamo fatto e tireremo fuori le nostre qualità".