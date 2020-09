Meluso ci prova per Hendrix, ma il PSV reputa l'offerta troppo bassa

La Spezia - Serve una cifra non inferiore a 2,5 milioni di euro per liberare Jorrit Hendrix. Il 25enne centrocampista tuttofare del PSV Eindhoven è diventato un nuovo obiettivo di mercato di Mauro Meluso, che continua a guardare all'estero per rinforzare lo Spezia. L'offerta recapitata agli olandesi non sarebbe "neanche vicina" alle richieste secondo ELF Voetbal. Da capire se arriverà un rilancio nelle prossime o se il direttore tecnico guarderà ora altrove per cercare un'alternativa al partente Mora.