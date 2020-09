Meluso: "Poco tempo per amalgamarci. L'attaccante? Abbiamo diverse alternative"

La Spezia - Nel pre-partita di Udinese-Spezia, Mauro Meluso, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, parla del mercato che si avvia verso il rush finale: "Sono arrivato il 1° settembre e in pochissimo tempo dovevamo fare fronte all'emergenza visto che la squadra aveva bisogno di essere rinforzati. Ad ora sono arrivati 16 giocatori, l'ultimo è Sena che dal Brasile sta raggiungendo Spezia. Abbiamo avuto pochissimo tempo per amalgamare la squadra e tutto quello che viene prima della sosta è importante poi il mister avrà tempo per assemblarli". Uno sguardo all'attacco e ad un centravanti di stazza che lo Spezia sta cercando. Supryaga sembra più lontano dal Bologna perché la Dinamo Kiev per ora ha detto no, così la trattativa per Santander sembra un po' meno vicina alla definizione? "Abbiamo lavorato su tanti profili, alcuni vanno e altri escono. Ci sono delle alternative, ovviamente chi fa il mio mestiere cerca di crearsi alternative agli obiettivi principali. Si cerca di aver più possibilità e poi si decide". Da studio si fanno i nomi di Llorente e Pazzini ma ancora una volta Meluso non si sbottona.