Meluso: "Ismajli e Sena hanno avuto il Covid, da oggi sono in gruppo"

La Spezia - “Oggi hanno fatto il primo allenamento in gruppo. Ci siamo attenuti scrupolosamente agli iter burocratici. Entrambi hanno avuto il coronavirus e hanno dovuto seguire un protocollo particolare. Ora dobbiamo dare loro il tempo per ambientarsi”. Così il direttore tecnico Mauro Meluso spiega la posizione si Ismajli e Sena, difensore e centrocampista arrivati rispettivamente dall’Hajduk Spalato e dall’Atletico Mineiro. “Non dimentichiamo che gli stranieri cambiano il loro modo di vivere, hanno la barriera della lingua da dover superare. Credo però che possano darci una mano, sono elementi molto interessanti. Uno è un difensore arcigno, con temperamento, stilisticamente forse non eccelso ma molto concreto. L’altro è un uomo d’ordine che da giocare il pallone. Li ho visti personalmente entrambi e li riteniamo utili alla causa. Sono andato fino in Brasile per vedere Leo Sena”.