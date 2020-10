Meluso: “Ferrer? Ieri ci ha detto che per lui conta solo la maglia”

La Spezia - “Ieri sera il ragazzo ha mandato messaggi distensivi. Quello che conta per me è la maglia, ed è quello che ci volevamo sentir dire”. Caso chiuso. Come da previsioni, Mauro Meluso usa toni molto concilianti nei confronti di Salva Ferrer, che pochi giorni fa sembrava proiettato alla cessione alla Sampdoria e ora il direttore tecnico reinserisce nel progetto. Senza negare l’evidenza. “Le voci di mercato erano vere, ma non abbiamo ritenuto congrua l’offerta. Ferrer rimane con lo stesso entusiasmo di prima. Non è successo nulla di particolare, sono dinamiche di mercato che possono accadere”.



A.Bo.