Meggiorini 19enne e lo Spezia satellite dell'Inter

La Spezia - L'ultimo anno dello Spezia a trazione interista, l'ultimo anno del mito Luca Coti con la maglia bianca, il primo del mito Massimiliano Guidetti in aquilotto e il primo trofeo vinto dopo tanti tanti anni di godurie altrui. Quel campionato 2004/05 è stato anche il primo tra i professionisti per Riccardo Meggiorini, che questa sera torna al "Picco" da calciatore con la maglia del Chievo e con oltre 250 presenze in serie A alle spalle. Un anno di snodo, fondamentale per la storia dello Spezia Calcio con il senno di poi. Oggi magari anche rimpianto, anche da chi non l'ha neanche vissuto perché troppo giovane, alla ricerca di un'età dell'oro che in verità c'era davvero solo sugli spalti. I giovani da gettare nella mischia non nascevano qui ma a Milano e così anche le decisioni molto spesso. Come prenderebbero per esempio oggi molti tifosi il fatto che i comunicati ufficiali del club passavano (in contemporanea o addirittura prima) dal sito ufficiale dell'Inter (un esempio)?



Meggiorini era un giovane mandato "a farsi le ossa" come tanti suoi compagni in quegli anni. Tra questi c'era un unico futuro campione, ovvero un macedone che non la passava mai e che si chiamava Goran Pandev, e poi tante meteore. Arrivato a gennaio dopo aver giocato 3 minuti in totale con i nerazzurri di Mancini, Meggiorini doveva sostituire Christian Scalzo che l'anno prima aveva ribaltato il Pisa al Picco insieme a Matteassi garantendosi un bel credito di gratitudine con il Picco (erano tempi in cui si facevano i cori per i calciatori). Al Tupparello di Acireale in pratica il vero esordio tra i professionisti del virgulto. Alessandrini lo mette titolare nell'1-1 raccolto su uno di quei campi che storicamente era foriero di dolori. Campi che andavano immaginati perché non c'era stato quasi nessuno, salvo gli ultras ovviamente, e non c'erano televisioni a mostrare le reti del colombiano Merito e pareggio di Beppe Alessi. Uno che non fu meno importante di Guidetti o Grieco nella storia di quel periodo di rinascita ma ancora attende riabilitazione.



Il veronese che stasera si trova davanti Terzi, allora aveva 19 anni. Aveva lasciato il posto a Veronese, nel senso di Marco, nel secondo tempo. In totale per lui sarebbero stato 10 presenze e zero gol in quella serie C1, più cinque nella Coppa Italia di categoria che lo Spezia avrebbe vinto a Frosinone. Davanti aveva calciatori importanti come Guidetti ed Eddy Baggio dopotutto. Nell'estate del 2005 l'arrivo di Pino Ruggieri e quei mesi in cui tutto sarebbe andato bene prima di andare malissimo. L'Internazionale rimase nell'azionariato ma viene arginata nel potere decisionale. Decisioni forti come la rinuncia sul mercato a due pezzi di storia quali Coti e Bordin, l'infornata di giocatori della Sanremese e quell'illusione di avercela fatta a lasciarsi il purgatorio della serie C alle spalle per sempre. I ragazzini di Appiano Gentile, che erano visti con uno certo scetticismo dal pubblico che voleva i calciatori esperti per il salto di qualità, avrebbero smesso di arrivare a frotte. Forse precursori di un destino segnato per il calcio di provincia e non, visto oggi il Bari napoletano e la Salernitana laziale.