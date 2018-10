Maurizio Laudicino, lo spezzino con "l'amaranto nel cuore"

Responsabile marketing del Livorno: "Spero di poter sfottere gli amici spezzini domenica sera".

La Spezia - Un derby personale quello di Maurizio Laudicino, spezzino 52enne e responsabile del settore marketing del Livorno Calcio dal 2017. Studi al Vescovile di Pontremoli, poi l'Università di Parma e per anni nel cuore della movida versiliese sempre nel settore degli accordi commerciali. E' approdato infine al calcio, vivendo la promozione in serie B dei toscani nella scorsa stagione. Per lui Livorno-Spezia sarà una sfida particolare visto che arriva la squadra della sua città. "Spero che il Livorno possa fare punti perché è la squadra del mio cuore. Ho tanti amici a Spezia che mi stanno mandando messaggi, spero di poterli sfottere domenica sera", ha confessato in un'intervista a Il Tirreno in settimana.