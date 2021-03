Maurizio Cerchi campione regionale di ginnastica

La Spezia - Sorride la Pro Italia nella ginnastica. Ottima performance di Maurizio Cerchi che nella 2ª prova e finale di sabato scorso conferma la sua 1ª posizione e si aggiudica il titolo di Campione Regionale nel Livello Eccellenza Junior 2 e sale sul gradino più alto del podio. Sia nella prima che nella seconda prova, disputate a S. Eusebio a Genova, buoni i risultati per i ragazzi della Pro Italia che con grinta affrontano le prove.

Nel Livello A troviamo i nostri ginnasti più giovani che sono alle loro prime esperienze in campo gara, Gabriele Lombardo e Marcello Vita in prima fascia , Massimo Costanzi e Pietro Gianelli in seconda fascia.

Maurizio Cerchi quest'anno è salito di livello nella categoria Eccellenza Junior 2 e conquista la vittoria assoluta nella All Around (comprende tutti i sei attrezzi ) con punteggi di valore tecnico molto alti. Il ginnasta spezzino oltre all'oro del concorso completo ottiene grandi piazzamenti anche per attrezzo con l'oro alla sbarra, tre medaglie d'argento :volteggio, corpo libero e cavallo con maniglie, bronzo ad anelli.

I ginnasti sono preparati dai tecnici Moreno Cerchi e Fabio Nalon che li seguono ed allenano con passione e di gara in gara si notano i miglioramenti. Ora dovranno impegnarsi per affrontare le gare nazionali sicuri di mantenere alto il prestigio che nel tempo e la tradizione hanno sempre visto la Pro Italia ai vertici della ginnastica artistica.