Mauriello e Sarti ai campionati italiani juniores di karate

Brava ma sfortunata Alessia Guidetti, Karate Don Bosco vicino alla tripletta.

La Spezia - Giorgia Mauriello ce l'ha fatta, la karateka spezzina del Don Bosco ha staccato il pass per i campionati italiani juniores di kumite che si volgeranno il 12 maggio a Roma e la vedranno impegnata nella categoria 53 kg. Il torneo regionale di qualificazione è stato impegnativo, dopo aver vinto il primo match al giudizio arbitrale nel secondo è stata sconfitta di misura dalla fiorentina Viola Barbaro. Nel combattimento decisivo per il podio e la qualificazione la Mauriello ha tirato fuori tutta la sua grinta rifilando un secco 6-0 all'avversaria trafitta da due belle tecniche di gamba, un mawashi al volto in anticipo con la gamba avanzata e un mawashi basso al corpo, chiudendo con una tecnica di braccia kizami gyaku.

"Sono soddisfatta per essermi qualificata, nel match decisivo mi sono messa in testa che volevo andare a Roma, ho svuotato la mente e sono saita sul tatami combattendo per raggiungere l'obbiettivo". Per il Don bosco si è qualificata anche Giulia Sarti di Villafranca che ha vinto senza problemi la categoria 59 kg, brava ma sfortunata nella 66 kg Alessia Guidetti.