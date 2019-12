Matteo torna in regia, tentazione Gyasi all'ala

La Spezia - Quasi due mesi dopo l'infortunio di inizio novembre, lo Spezia ritrova il suo "cervello". Matteo Ricci titolare oggi pomeriggio contro la Salernitana nella partita che chiude l'anno solare, si riprende il ruolo di motore del palleggio, per cui Angelozzi lo aveva scelto nell'estate del 2018, proprio contro la squadra che lo vide protagonista prima dell'approdo in aquilotto. Mora va in panchina a smaltire i fastidi rimediati nella partita contro l'Entella, a sua volta da rientrante, e lascia spazio a Maggiore post-squalifica e a Bartolomei. Ballottaggio tra Terzi e Marchizza per sostituire Erlic, in avanti si rivede Ragusa. Sulla fascia sinistra c'è da decidere se rischiare Federico Ricci, che a Chiavari è uscito anzitempo per sopperire all'uomo in meno, o dare spazio a Gyasi che è entrato bene. In ogni caso panchina per Delano.



Qui Salerno. Gian Piero Ventura annuncia pochi cambi in vista della partita di questo pomeriggio. Sarà 3-5-2 con Micai in porta, difeso da Jaroszynski, Karo e Billong. Sulle fasce sono Cicerelli e Lombardi a macinare chilometri, mentre Dziczek, Akpa Akpro e Kiyine formano un centrocampo ostico anche a livello ortografico. Davanti l'esperienza di Djuric e Jallow, in ballottaggio con Gondo. Out per infortunio l'ex Giannetti.