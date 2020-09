Matteo contro Federico, la prima in A è un altro pezzo di storia dei Ricci

Dopo la stagione della promozione vissuta insieme oggi i gemelli si sono ritrovati avversari nella massima serie per la prima volta.

La Spezia - Nel giorno degli esordi e delle prime volte, Spezia-Sassuolo regala un altro tassello importante alla storia di calcio e di famiglia dei fratelli Ricci: mai infatti Matteo e Federico si erano affrontati in Serie A. Dopo aver vissuto da compagni di squadra l'emozionante cavalcata che ha portato gli aquilotti nella massima serie infatti le strade dei gemelli romani si sono separati con la fine del prestito e il ritorno i Emilia di Federico. Oggi, nella prima dello Spezia in Serie A, Matteo ha giocato tutta la partita regalando a Galabinov l'assist al bacio del momentaneo pareggio, mentre il fratello è entrato nei minuti finali al posto di Berardi.



I due enrano già entrati negli almanacchi nel novembre 2018 quando durante Spezia-Benevento al Picco avevano segnato entrambi nella stessa partita – per la prima volta nel calcio italiano - vestendo due maglie diverse. Nel febbraio di quest'anno, con addosso la maglia bianca, erano entrati nel tabellino marcatori nella vittoria al 'Curi' di Perugia.

Al termine dell'anticipo di oggi immancabile il saluto fra i due poi ripreso da Federico su Instagram con la scritta “Bravo capitano” rivolta al gemello che ha portato la fascia al braccio.