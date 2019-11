Matteo Ricci infortunato, si punta a recuperarlo per il Livorno

La Spezia - Un problemino nato alla fine della scorsa settimana durante una delle sedute a porte chiuse, che ora ha un suo contorno. Lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra per Matteo Ricci, che quindi salta la trasferta di venerdì sera a Cosenza e rimane in dubbio anche per la partita successiva contro il Livorno. Ieri sera da regista ha agito Bartolomei, anche in virtù della squalifica di Matteo Ricci, e con buona probabilità toccherà ancora al toscano al Marulla. Oggi ripresa presso la piscina del centro Dimensione Fitness and Wellness in località Lagoscuro per chi ha giocato ieri. Ancora out Galabinov, Mora e Bastoni che proseguono nella propria tabella di lavoro.