Matteo Ricci ha la bacchetta, Galabinov fa giocare tutti

La Spezia - Scuffet sv - Ne gioca molte molte di più di piede che di mano.



Vignali 6,5 - In palla nonostante la lunga assenza dalla lista dei primi undici. Buon impatto con il campo al netto di qualche imprecisione con il pallone tra i piedi. Si prende un giallo e Italiano non rischia a tenerlo in campo (dal 21’st Ferrer 6,5 - In modalità cane da guardia)



Erlic 7 - Non che a Maniera venga offerta il modo di mettersi in mostra, ma quel poco che gli spetta è preso in cura dal croato. Sicuro, anche a rischio di tenere in gioco Bojinov nella migliore azione degli ospiti.



Terzi 7 - Lavora cento palloni come siamo stati abituati a vedere per cinque anni. Perfezionista fino all’ultimo quando si arrabbia con sé stesso per un colpo di testa in alleggerimento sbagliato. Ma è l’80esimo e lo Spezia è avanti di due.



Marchizza 7 - A lui il compito di arginare il più pericoloso del Pescara, ovvero Galano. Ma puoi ammirarlo anche quando alza la testa e trova Maggiore in mezzo all’area invece di farsi ingolosire dalla palla nell’area piccola.



Maggiore 6,5 - Decisamente il più pericoloso per tutto il primo tempo, testardo nel chiedere lo scambio di prima al limite. Entra nell’occasione del raddoppio dopo aver graziato Fiorillo con il sinistro due volte.



Ricci M. 7,5 - Smisurato nella precisione, nella presenza, nella creatività. Nessuno lo va a marcare, come spesso succede al Picco, e può giocare in scioltezza un colpo dopo l’altro diventando l’anima del gioco.



Mastinu 6,5 - Ma quanti palloni ha recuperato stasera? Lui che era una mezzala adattata dimostra di avere anche la capacità di fare “quantità” quando serve. Aziona Bidaoui una miriade di volte (dal 24’st Acampora 6 - Se subentrare fosse un fondamentale, lui ce l’avrebbe)



Gyasi 7 - Proprio quando sembra averne di meno, si inserisce in area con grande tempismo e insacca il suo quinto gol nel 2020. Ha trovato la strada e non la lascia più.



Galabinov 7 - Premiata l’idea nell’occasione del primo gol, indovina una finta illuminante per Gyasi che vale mezzo gol. Ci prova anche con il tacco a far segnare gli altri. Ora tocca a lui ricevere il pallone giusto.



Bidaoui 6,5 - Ne fa ammonire un paio, non disdegna di dare una mano anche se ha sostanzialmente la fortuna di avere Mastinu e Marchizza che gli guardano sempre le spalle. Potrebbe però alzare la testa una volta in area e premiare i compagni (dal 33’st Di Gaudio 6,5 - Prova a lanciarsi in porta)





All. Vincenzo Italiano 7 - Ne cambia sei in un colpo solo e forse un po’ di disinvoltura si perde, ma d’altra parte il Pescara è ben messo in campo e dietro pare più sicuro di come si è visto contro l’Ascoli. Alla lunga lo Spezia trova il modo di passare, con un pizzico di fortuna ma sostenuto anche dalla costanza di giocare senza troppi assilli. In una stana serata prima della serrata a causa del coronavirus che chiude per un mese gli stadi di tutta Italia, la conferma di come tutta la rosa sia dentro al campionato con la testa.