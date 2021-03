Matteo Ricci e lo Spezia femminile testimonial del progetto benefico "Dieci giornate"

La Spezia - E' stato presentato oggi alla Spezia, e ha l'aquilotto Matteo Ricci e la squadra femminile dello Spezia come testimonial, il progetto “Dieci Giornate” volto a sostenere il Comitato Assistenza Malati dell'Ingegner Perioli, che proprio recentemente aveva sottolineato le difficoltà al reperimento fondi necessari al sostentamento dei servizi nel periodo dell'emergenza Covid.

L'appello è stato raccolto da Atleti al tuo fianco, iniziativa nazionale patrocinata da Arenbì Onlus che muove e impegna il mondo dello sport in campagne di sensibilizzazione ed impatto nella vita quotidiana delle persone che affrontano un tumore: i ragazzi orchestrati dal dott. Tagliapietra, medico chirurgo responsabile dell'iniziativa, hanno creato il progetto “Dieci Giornate”, attraverso il quale si possono donare dieci giorni del servizio di psiconcologia offerto dal CAM attraverso la dr.ssa Sturlese.



La quota necessaria perché ogni mese Dieci Giornate sia operativo è di 500€ e sarà proprio Atleti al tuo fianco a garantirne la partenza ed attuazione nel mese di Marzo, grazie al campione di tennis Matteo Berrettini che si è fatto carico di una donazione all'iniziativa per sostenere i progetti operativi lungo lo stivale. L'invito è ora rivolto alla nostra città, affinché Dieci Giornate possa essere una staffetta di sostegno raccolta da enti, società e squadre, per garantire la copertura di una decade di sostegno psicologico alle famiglie in lotta contro il cancro di mese in mese, ponendo la propria firma a copertura della cifra necessaria.

Con Dieci Giornate si consolida il rapporto tra La Spezia e Atleti al tuo fianco, già legati dalla partecipazione al progetto di Spezia Calcio sia maschile sia femminile e del tennista Alessandro Giannessi, che in passato si sono resi protagonisti di attività di sensibilizzazione e supporto nei confronti di chi si trovi ad affrontare un percorso oncologico. Un progetto che rispecchia due valori come la vicinanza e il sostegno, cardine dell'assistenza alle persone in lotta contro il cancro e riassunti dalle mani unite sotto il sorriso, segno distintivo di questo progetto che avvicina le società sportive alla vita quotidiana di chi affronta un tumore.