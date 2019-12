Matteo Ricci ancora a parte, anche Acampora desta preoccupazioni

La Spezia - Ritorno agli allenamenti senza il regista. Matteo Ricci è ancora fermo ai box dopo il problema fisico accusato nella settimana prima del Frosinone. Si è allenato a parte insieme a Mora e Bastoni e, ultimo arrivato, Gennaro Acampora. Il centrocampista, utilizzato nelle ultime due uscite a partita in corso, ha risentito di un problema muscolare durante la trasferta di Cosenza. Per lui probabili esami fisici in settimana. Per domani è in programma una seduta pomeridiana sul terreno del "Comunale" di Follo, con inizio alle 14.30.