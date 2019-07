Matteo Pessina al ritiro dell'Atalanta con una borsa firmata PornHub

La Spezia - Diciasettemila like e commenti da metà Europa per l'ultimo post di Matteo Pessina. L'ex giocatore dello Spezia, tornato all'Atalanta dall'anno scorso, si è presentato al centro sportivo di Zingonia per le visite mediche con una borsa che non è passata inosservata. Firmata "PornHub", il gigante canadese dei video a luci rosse che sta allevando tante generazioni di adolescenti e non solo. Tra i tanti commenti divertiti, anche quello dello stesso PornHub (7 milioni e mezzo di follower): "Babe".