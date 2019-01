Matteassi prende Bachini, Galano rimarrà un sogno

Lo Spezia piazza il primo esubero in questa prima fase del mercato. Parecchi gli elementi che hanno richieste in terza serie, ma ancora nessuna richiesta di venire ceduto. Angelozzi lavora a un colpo verso la fine della sessione di mercato.

La Spezia - E' fatta per il passaggio di Matteo Bachini al Piacenza, formazione lanciata nella corsa promozione in serie C. L'operazione è stata impostata qualche settimana fa dal diesse emiliano Luca Matteassi, vecchia conoscenza del calcio spezzino per essere stato un'ala aquilotta nei primi anni Duemila, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare a chiusura. "Ho imparato tante cose in carriera" aveva detto qualche anno fa a CDS (leggi qui) quando ancora giocava. Oggi è uno degli uomini mercato emergenti più in vista di tutta la terza categoria.



Bachini può continuare la sua stagione a Piacenza perché è sceso in campo solo con la maglia della Juve Stabia in questa stagione, due presenze in Coppa Italia tra luglio e agosto. Poi lo svincolo e l'approdo in aquilotto con cui però non ha mai esordito. Una norma questa che rende impossibile un ritorno di fiamma per Cristian Galano, ala pugliese in forza al Foggia che era stato il grande obiettivo sfumato dell'ultimo calciomercato. Il foggiano ha già indossato due maglie in questa stagione e non potrebbe in ogni caso vestirne una terza. Poco utilizzato da Grassadonia, è diventato titolare dall'arrivo di Padalino sulla panchina dei dauni. Un discorso al massimo da riprendere in estate.



L'operazione sfoltimento per adesso si ferma a Bachini. Simone Bastoni ha già un paio di offerte dalla serie C (ci sarebbero Arezzo e Virtus Entella) ma che per ora non ha chiesto la cessione e la politica dello Spezia è di non forzare nessun giocatore all'uscita. Scarso il suo utilizzo in questa prima parte della stagione in un settore in cui la concorrenza è davvero tanta. Scarsissimo quello di Gennaro Acampora, per cui si parla di un interessamento di Vicenza e Gubbio senza però nessuna concreta offerta. Il calciatore è in scadenza a giugno e al momento non ci sono avvisaglie di rinnovo: probabile che il napoletano venga ceduto in questa sessione stando così le cose.



Quasi certa invece la permanenza di Alberto De Francesco, che si è messo in luce nel finale del girone d'andata con alcune prestazioni maiuscole e che può essere schierato anche da regista davanti alla difesa all'occorrenza. Non risultano invece nei piani né Lorenzo Lollo e neanche Alejandro Rodriguez, accostati in queste ore allo Spezia. Si valuteranno nei prossimi giorni i progressi di Andrej Galabinov per vagliare l'ipotesi di cercare un centravanti che si possa alternare al bulgaro, per ora non molto fortunato in stagione in fatto di infortuni.