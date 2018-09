Matos: "Lo Spezia è la squadra più difficile incontrata fino ad ora"

La Spezia - “Mi mancava il gol da tre anni, ma ci tenevo di più ai tre punti oggi”. Rider Matos protagonista con una rete e un assist. Non succedeva da tempo per il brasiliano, che rende l'onore delle armi agli aquilotti. “Secondo me lo Spezia è la squadra più difficile che abbiamo affrontato fino ad oggi. Pressavano forte e ripartivano con quei due esterni veloci. Era importante vincere per rimanere in testa. Voglio dedicare il gol a mia moglie Alessandra, me lo aveva chiesto!”.