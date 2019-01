Matilde Brozzo seconda nel lungo ai regionali individuali di Padova

La Spezia - Weekend intensivo per le società spezzine. Sabato 19 a Padova si sono svolti i Campionati Regionali Individuali Assoluti open, ottime prestazioni dei ragazzi dell’Atletica Spezia Duferco una su tutte la seconda piazza nel salto in lungo di Brozzo Matilde con una misura di tutto rispetto ben 5.54 bravissima anche Ricciotti Rita nei 200 Mt con un 26.19. Sempre sabato 19 a Modena è andato in scena il “Meeting Indoor open” ben organizzato dalla società La Fratellanza, ottimi piazzamenti delle casacche rosse dell’Atletica Spezia con un bel ottavo posto di Andreoli Marco sempre più veloce nei 60 Hs, bravo anche Giannelloni Leonardo dell’Atletica Sarzana il quale si è classificato per la finale 60 Hs cogliendo un ottimo secondo posto.



Domenica 20 sempre a Padova al PalaIndoor 4 Manifestazione categorie Assolute, Brozzo Matilde sesta con 9.40nei 60 Hs, Domenichini Licia ottava nei 1500 Mt con 4:54.81 e PRIMATO REGIONALE 4x200 con Andreoli Marco,gemelli La Mantia Alessandro e Andrea e Lattarulo Janko con il tempo Record di 1:31.80 secondi per solo 53 centesimi BRAVISSIMI RAGAZZI, e non finisce qui, a Savona si è disputata la 1^ Prova CDS Regionale Assoluto e giovanili di Cross, bene Irbetti Elena 2^ nella categoria ragazze, Bonazzi Paolo 1^ nella categoria JM, Santunione Milena 2^ nella categoria SF, Sarti Melissa 1^ nelle Cadette seguita da Simoncelli Anna, Pettirosso Sara 4^ categoria JF e poi tantissimi piazzamenti da parte di tutti gli atleti presenti delle società Spezia Marathon e Atletica Spezia Duferco.