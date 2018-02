Mastinu si deve prendere lo Spezia sulle spalle

Al sardo il compito di rendere imprevedibile una squadra sempre troppo compassata in trasferta. Marilungo e Forte si giocano una maglia. Di Carlo con la difesa a tre, in avanti schiera Puscas e poi uno tra Sansone, Macheda e Maniero.

La Spezia - E' fuori causa Raffaele Palladino, e questo toglie a Fabio Gallo l'imbarazzo di scegliere se riproporre l'ex Genoa dopo la prova incolore di una settimana fa. Un problema muscolare per il fantasista lo terrà fuori dalla contesa a Novara, lasciando spazio a Beppe Mastinu che avrà modo di festeggiare la presenza numero 50 con lo Spezia in una partita ufficiale. A lui il compito di accendere la luce contro un avversario difficile come la squadra di Mimmo Di Carlo.

Tatticamente sarà il solito 4-3-1-2 con tante conferme. La difesa innanzitutto, con Di Gennaro in porta e poi De Col, Terzi, Giani e Lopez. In mezzo l'atteso ritorno di Bolzoni nello stadio che non lo vide protagonista nelle ultime due stagioni, con Mora e Pessina (per lui novanta minuti in settimana con l'under 20) ai suoi fianchi. Il sardo innescherà Granoche e uno tra Marilungo e Forte.



Qui Novara. Proprio come al suo arrivo in riva al golfo, Mimmo Di Carlo ha impostato un 3-5-2 d'emergenza per rigenerare il Novara ereditato da Corini. Il risultato è stato l'1-3 di Cittadella, contro una squadra che gioca sempre a viso aperto. Difficilmente varierà oggi contro uno Spezia di solito piuttosto prudente come atteggiamento. Ecco dunque Montipò in porta, un trio con Golubovic, Mantovani e Chiosa in difesa con Dickmann e Calderoni esterni a tutta fascia. Moscati (o Sciaudone) e Casarini sono le mezzali mentre il brasiliano Ronaldo amministra i pallone. In avanti si va verso la conferma di Puscas (4 gol in due partite) con Macheda al suo fianco; ma qui il cassinate ha grande scelta, ci sono anche Sansone e Maniero che scalpitano.