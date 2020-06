Mastinu fa 60 in serie B, Vignali e Maggiore vanno a braccetto

La Spezia - E' tornato a fare l'ala offensiva, come ai tempi dei dilettanti sardi, nella sua partita numero 60 in serie B. Ovviamente tutte presenze con la maglia bianca dello Spezia addosso. Beppe Mastinu festeggia la sua duttilità tattica e un traguardo importante che ne racconta la rinascita e l'evoluzione come calciatore. A sessanta sarebbe in verità potuto arrivare molto prima senza lo stop tra il 24 marzo 2018 e il 9 novembre 2019 (una sola presenza e due interventi). Ma arrivarci così è comunque un piacere.

Sempre in tema di statistiche, Elio Capradossi è ad una distinta dalla numero 50 in totale con gli aquilotti (2 in Coppa Italia). I due spezzini Luca Vignali e Giulio Maggiore, entrambi titolari contro l'Empoli, continuano a braccetto a 106 presenze ciascuno. Il secondo ha già superato la quota cento in serie B, mentre il terzino si avvicina a passo spedito: è a quota 95 al momento e potrebbe festeggiare entro la fine della stagione.