Mastinu ci scherza: "Io, Acampora ed Erlic: la rivincita degli invalidi"

La Spezia - "Vincere è stato bello, ancora più bello che fossimo tutti in campo: io, Erlic e Acampora. Nello spogliatoio l'ho definita la rivincita degli invalidi". Al momento giusto, ecco forze fresche per Italiano. Arrivano dall'infermeria e portano anche nuove caratteristiche che serviranno in futuro: l'altezza di Erlic, l'esplosività di Acampora, le giocate di Mastinu. Il sardo ne parla in conferenza stampa: "Siamo arrivati a stagione inoltrata, come me credo che anche loro acquisteranno condizione e consapevolezza con il passare del tempo. Dobbiamo prendere confidenza con i compagni, affinare l’intesa che si può ottenere solo con il gioco. Sì, siamo i nuovi acquisti dello Spezia per così dire".