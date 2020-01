Mastinu abbraccia il suo primo figlio, influenza per Bidaoui

La Spezia - Terminati gli impegni a Coverciano, mister Italiano è tornato a Follo per preparare il prossimo impegno dei bianchi, in quel di Crotone. Prima parte della seduta pomeridiana del mercoledì divisa per gruppi che si sono alternati tra lavoro tattico in campo e circuiti di forza in palestra, mentre nella seconda parte dell'allenamento è stata disposta una serie di partitelle su campo ridotto, svolte sul terreno del sussidiario. Ancora fuori Mastinu, che si riaggregherà ai compagni nella giornata di domani dopo il permesso speciale per la nascita del primogenito Giulio, mentre Bastoni ha proseguito nel lavoro dedicato per riprendersi dall'infortunio. Infine, assente il febbricitante Bidaoui e uscita anticipata a titolo precauzionale per Tobias Reinhart. Per domani è in programma la prima seduta a porte chiuse della settimana in vista della sfida di domenica pomeriggio allo "Scida", valida per il 2° turno di ritorno della Serie B.