Mastinu: "Una giornata speciale che sembrava non arrivare mai"

La Spezia - A nove mesi dall'infortunio al crociato del ginocchio sinistro, proprio con quel mancino Giuseppe Mastinu segna un gol incredibile che esalta il Picco nel giorno dei festeggiamenti del secolo di vita.

Ai microfoni di Dazn, nel post partita il sardo ha dichiarato: "E' una partita che si è caricata cammin facendo. Io come tutta la squadra venivamo da un derby perso male e adesso abbiamo vinto bene, con grinta. Abbiamo messo sul campo personalità, tecnica, ottimi fraseggi. Per me - ammette - si tratta di una giornata molto speciale: ho sognato un sacco di volte una prestazione del genere. Sembrava non arrivare mai: ci vuole tanta forza di volontà".



Un risultato importante, che allontana lo Spezia dalla zona calda e che infonde fiducia nell'ambito di una classifica molto corta. "Avevamo preparato la partita proprio così, aggredendo sin dalle prime battute. Abbiamo recuperato palla subito, al calcio di inizio, e si è vista la voglia di questa squadra di non ricadere negli errori già commessi e di tirarsi fuori da questa situazione. E' normale - prosegue Mastinu - durante la partita soffrire un po' anche perché il Livorno ha giocatori che hanno gamba, tecnica e qualità per fare male".

Per quanto riguarda il mister è vero che ci segue uomo per uomo durante la settimana e durante il match cerca di dare indicazioni a tutti. Dopo la sconfitta di Pisa siamo tornati a marciare, a non prendere gol e fare bene, ma questa squadra si era guardata negli occhi prima della partita contro il Pescara e quello di Pisa è stato un incidente di percorso: 8 minuti di follia, molto dolorosi. Italiano cerca di guidarmi nelle posizioni che occupo perché sto facendo un ruolo nuovo: cerca di indirizzarmi soprattutto in fase difensiva, per quella offensiva mi lascia libero di esprimermi", conclude il migliore in campo della partita di ieri.