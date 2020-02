Martinelli marca assente e il Laghezza ne risente

La Spezia - PROMOVIDEO PG – LAGHEZZA SP 3-0

Set: 25-18 / 25-22 / 25-20.



PROMOVIDEO MONTELUCE PERUGIA: Polidori 11, Palmigiani 6, Servettini 11, Cappanelli 0, Staccini 3, Tini 0, Padella 7, Arcangeli 0, Cittadino 16, Ferraro e Dazzini liberi.



VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Maletti 1, Nannini 6, Calosi 4, De Rosa 7, Moscarella 7, Lambruschi 0, Lanzoni 11, Facchini 3, Cerquetti 6, Ruiu 0, Briata libero; n.e. Martinelli e Venturini.

Arbitri: Pescatore e Mannarino.



Risultato che si commenta da solo quello in località perugina Monteluce. Il Laghezza Spezia paga probabilmente più del previsto, visto che la Promovideo è ultima in classifica, l’assenza del palleggiatore Matteo Martinelli (inoltre mancava pure il veterano, riserva di lusso, Marco Tagliatti) e forse perde una buona occasione per tirarsi fuori dalla zona-retrocessione con almeno un punto.



Fra gli spezzini: Maletti al palleggio, in diagonale si sono alternati Nannini, Lanzoni e Calosi; al centro De Rosa e capitan Moscarella più qualche volta Nannini, alla schiacciata Lanzoni, Facchini e Cerquetti; Briata libero.

Questi infine gli altri risultati in quella che, anche nel Girone D del campionato nazionale di Serie B maschile, era la 15.a giornata e 2.a del girone di ritorno: Energiafluida Cesena-Lupiestintori Pontedera 1-3, Ermgroup San Giustino Pg-Sir Safety Monini Spoleto Pg 2-3, Imballplast Arno Pisa-Jobitalia Città di Castello Pg 3-1, Querzoli Forlì-Krifi Caffè 4 Torri Ferrara 3-0, Sama Portomaggiore Fe-Titan Sevices S. Marino 3-0, Zephyr Valdimagra-Geetit Bologna 0-3.