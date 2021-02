Martin Erlic ha un mese per conquistare la nazionale croata

La Spezia - Quel maledetto infortunio di agosto 2018 aveva interrotto anche il percorso nelle nazionali. Il salto in U20 nell'aprile successivo sembrava dover essere fugace, un trampolino per l'U21 che sarebbe arrivata di conseguenza. Invece Martin Erlic non perse solo il suo primo campionato di serie B con lo Spezia, ma anche la maglia a scacchi. Ha recuperato solo lo scorso autunno, con quattro partite da titolare alla soglia dei 23 anni.

Poco male, perché tra un mese circa potrebbe entrare nel novero dei convocati di Zlatko Dalic per gli impegni nelle qualificazioni mondiali. Slovenia in trasferta, poi Cipro e Malta in casa in un girone che offre la sfide più severe - contro Russia e Slovacchia - solo post Europeo. Competizione a cui, a questo punto, Erlic potrebbe anche puntare e che sarebbe un salto di qualità per la sua carriera. E per la sua quotazione, con grande soddisfazione dello Spezia Calcio.