Martedì sorteggio del Viareggio, la prima si gioca alla Spezia?

La Spezia - Il centro sportivo Ferdeghini-Intels dovrebbe essere ancora una volta uno dei campi principali della Viareggio Cup. Martedì 12 febbraio alle 11 nella città toscana si svolgerà il sorteggio per la composizione dei gironi della 71esima edizione che inizierà l'11 marzo. Nella stessa occasione si terrà anche quello relativo alla prima edizione della Woman Viareggio Cup, riservata alle squadre Primavera femminili, in calendario dal 18 al 26 marzo. Con lo stadio "Dei Pini" di Viareggio non agibile (si proverà a riaprirlo in tempo per la finale) non è escluso che sia proprio la Spezia ad ospitare la partita inaugurale.