Martedì sera al San Nicola lo Spezia non sarà solo

In allestimento la trasferta, una delle più lunghe del campionato.

La Spezia - Una delle trasferte più complicate del campionato a cui comunque i fedelissimi non mancheranno. In quell’astronave che è il San Nicola, gli aquilotti testeranno il loro momento di grazia contro una diretta pretendente alla corsa play off. Un manipolo di irriducibili che sfiderà anche il maltempo che proprio in questi giorni sta interessando gran parte dell’Italia. Prosegue nel frattempo sul circuito VivaTicket la vendita dei biglietti per la sfida che si disputerà alle 20:30; tagliandi per il Settore Ospiti (15,50 euro) disponibili sino alle ore 19 di lunedì 26 febbraio.



Punti vendita La Spezia e Provincia:



-Durlindana, Via Picedi, 18 - La Spezia (SP)

-Fantoni Service, Corso Cavour, 339 - La Spezia (SP)

-Infotech, via Nino Bixio, 24/26 - La Spezia (SP)

-IAT, Piazza San Giorgio - Sarzana (SP)



Tagliandi acquistabili anche online collegandosi al sito VIVATICKET .



Note



- Divieto di acquisto dei tagliandi dei settori locali per i tifosi residenti nella Regione Liguria. Pertanto sarà verificata la residenza indicata sul documento al momento dell’acquisto;



- Non vi è obbligo di tessera del tifoso;



- Non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti presso lo stadio San Nicola, nemmeno il giorno della gara;

- Sarà possibile effettuare il cambio nominativo.