Mario Situm può tornare in Italia, trattativa con la Reggina

La Spezia - A inizio mercato il suo entourage si era proposto anche allo Spezia, che era in effetti alla ricerca di un'ala sinistra di piede destro. L'obiettivo era però già Diego Farias, in effetti arrivato la scorsa settimana alla corte di Vincenzo Italiano. Ma Mario Situm non ha smesso di pensare all'Italia e nelle scorse ore è stato imbastito un discorso con l'ambiziosa Reggina neopromossa in serie B. A 28 anni, il croato ha ancora voglia di conquistare quella serie A che gli era sfuggita per due anni con la maglia bianca.