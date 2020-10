Mario Balotelli allo Spezia? Dal club arriva una secca smentita

La Spezia - Le vie del calciomercato sono infinite, ma così pare davvero troppo. Sentir affermare al Grande Fratello VIP che lo Spezia sarebbe stato vicino all'acquisto di Mario Balotelli ha fatto strabuzzare gli occhi anche al Ferdeghini-Intels questo pomeriggio. A parlarne a quanto pare sarebbe stato il fratello di Supermario, Enock Barwuah, attuale concorrente del reality Mediaset. "Firmerà per lo Spezia", avrebbe detto in diretta. Dal club però arriva la smentita: "Non c'è nessuna trattativa in corso", spiega il direttore tecnico Mauro Meluso in questi minuti.

Tecnicamente, la possibilità di incamerare uno svincolato ci sarebbe in verità. Lo Spezia, come qualsiasi altro club di serie A, ha a disposizione un jolly da giocarsi una volta a stagione, per cambiare la lista anche fuori dalle finestre di calciomercato. Qualcuno degli attuali calciatori in rosa ne esce, e a quel punto può essere reintegrato solo a gennaio, e si crea così lo spazio per fare fino a due cambiamenti. Per Balotelli tuttavia non si registrano interessamenti, a parte un breve accenno che risale ormai ad un mese fa in cui il calciatore fu proposto agli aquilotti. Senza peraltro che il discorso fosse approfondito.