Marino subito vincente e lo Spezia avvicina anche il Crotone

La Spezia - Debutto con vittoria per Pasquale Marino che alla prima sulla panchina dell’Empoli riporta al successo gli azzurri. Tre punti che mancavano addirittura da giornate. Empoli scatenato in avvio che trova il vantaggio poco dopo il quarto d’ora con Tutino bravissimo a tagliare sul secondo palo e mettere in rete un assist di Bajrami. Poco dopo trova il bis Mancuso che stoppa di petto al limite, si gira e fa partire un destro splendido che si insacca alle spalle di Cordaz. Nel finale della prima frazione il Crotone rientra in partita con un destro quasi innocuo di Crociata che Brignoli, con un errore, fa carambolare in rete. Il Crotone ci crede ma nella ripresa la chiude Henderson con un diagonale da pochi passi.