Marino su Quagliarella: "Educato e sensibile, per questo è al top"

La Spezia - "Si vedeva che aveva qualità in campo e fuori, segnò 25 reti in campionato, 33 compresa l’Europa League, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Il gesto che ho tenuto per me è un altro: quando segnò il gol numero 100 in Serie A, i suoi genitori vennero a Frosinone a portarmi la sua maglia autografata, con dedica. Educato e sensibile, se è al top a 36 anni un motivo c’è". Così Pasquale Marino ricorda il suo Fabio Quagliarella, allenato per due stagioni a Udine. Quelle del sesto posto in serie A e dell'Europa League. Tanti calciatori che il tecnico aquilotto ha allenato in passato serbano un ottimo ricordo del siciliano.