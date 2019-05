Marino su Di Natale: “A contatto con i ragazzi, partecipa emotivamente”

La Spezia - Non ha preso davvero sottogamba il suo ruolo di collaboratore tecnico e presenza carismatica nell’ambiente. Se qualcuno avesse nutrito un qualche dubbio, Totò Di Natale lo ha fugato all’intervallo della partita contro il Crotone, quando è andato a rimarcare quel pericoloso fallo su Bartolomei, che avrebbe meritato una sanzione più decisa. “Sta tutti i giorni a contatto con i ragazzi, capisce le motivazioni perché ha fatto il calciatore per tanti anni - spiega Pasquale Marino che lo ha voluto con sé - E’ talmente partecipe da essere entrato nel tabellina dei marcatori!”. Il riferimento scherzoso è a un pallone scagliato in porta durante le fasi della discussione. “Si lascia trascinare nelle partite perché capisce che sono per noi determinanti. Anche in questa c’è stato un episodio che non ci ha convinto. Nell’ultimo periodo qualcosa ci manca, soprattutto a Foggia e a Cosenza. Sia per errori nostri che per fattori esterni, sia chiaro”.



Andrea Bonatti