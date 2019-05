Marino sceglie l'attacco, Bartolomei ha riposato

Il verso il ritorno dal primo minuto così come capitan Terzi. In avanti conferma per Gyasi, anche Da Cruz prenota una maglia. Stroppa con il 3-5-2, c'è lo spauracchio Simy.

La Spezia - Nessun dei due centravanti è al top, Marino sceglie all'ultimo chi far giocare oggi pomeriggio nella partita da non sbagliare. David Okereke ha qualche problemino che gli deriva dall'intervento killer subito da Gyomber una settimana fa e dall'aver giocato molto nelle ultime settimane. Andrej Galabinov non va spremuto perché in stagione non è mai riuscito a trovare il ritmo per stare in campo nelle partite ravvicinate. Leggermente favorito il bulgaro. In difesa torna Terzi dopo la squalifica mentre il turnover riporta dentro Bartolomei e Mora, con Maggiore destinato alla panchina.



Qui Spezia. Difesa standard, centrocampo standard e attacco da assemblare. Sulle ali dovrebbero andare Gyasi a destra e Da Cruz a sinistra, mentre la convocazione di Bidaoui è un primo assaggio dopo l'infortunio, con scarse possibilità che questa si traduca in minutaggio. Davanti a Lamanna ecco Vignali, Terzi, Capradossi e Augello. Ricci è l'uomo d'ordine, con Bartolomei e Mora ai suoi fianchi. In avanti ballottaggio Okereke-Galabinov.



Qui Crotone. Rohden e Pettinari sono out, recupera Spolli. Il Crotone di Giovanni Stroppa è in grande forma ma ha speso molto nelle ultime partite e ha la salvezza in tasca. In porta c'è la vecchia conoscenza Cordaz, con Marchizza, Curado e uno tra Vaisanen e Spolli nel terzetto di difensori centrali. Sampirisi (più difensivo) a destra e Molina (più offensivo) a sinistra agiscono sulle fasce, mentre Zanellato e Firenze stanno al fianco di Barberis. In avanti c'è lo spauracchio Simy con Machach.