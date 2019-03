Marino ritrova Ricci, la città si prepara ad abbracciare la squadra

Il quartiere di Melara, uno dei covi storici dei tifosi spezzini, pronto a riempirsi per ospitare lo Spezia: senza contare gli organizzatori, superate le cento prenotazioni. Il centrocampista torna in gruppo.

La Spezia - Prosegue spedita verso un 'tutto esaurito' degno di una partita decisiva la cena organizzata dalla Curva Ferrovia per mercoledì sera a Melara dove si ritroveranno ultras, tifosi e una rappresentanza della squadra bianca. L'obiettivo del gruppo che anche questa stagione ha seguito lo Spezia ovunque era infatti quello di saldare ulteriormente tutto l'ambiente in vista della fase finale e più importante della stagione. E la risposta della città fino a questo momento è stata al di sopra di ogni aspettativa, segno che le recenti vicissitudini legate all'ormai celeberrimo tesseramento di David Okereke e ai ricorsi delle avversarie sconfitte (domani potrebbero esserci i pronunciamenti), hanno rispolverato orgoglio e attaccamento al club e ad una squadra che anche grazie a gioco e temperamento si è conquistata applausi convinti. Un modo dunque per 'fare gruppo' e puntare tutti insieme verso traguardi che con questa coesione non sembrano affatto irraggiungibili.



Ricci di nuovo in gruppo. Intanto questo pomeriggio a Follo Marino e i suoi ragazzi hanno ripreso gli allenamenti dopo la domenica di riposo. Il match al Picco contro la Salernitana è ancora lontano ma gli aquilotti lavoreranno duro per farsi trovare prontissimi dopo la sosta per le nazionali e il riposo forzato di sabato prossimo. Il gruppo oggi si è impegnato fra palestra e rettangolo verde prima di una partitella a ranghi misti per provare schemi e soluzioni. Ancora privo di Okereke impegnato in nazionale, il mister ha ritrovato in gruppo Ricci mentre Crimi, Acampora, Gyasi, Erlic e Mastinu hanno svolto un differenziato seguendo i rispettivi programmi di recupero. Per via delle assenze sono stati aggregati i giovani Figoli, D'Eramo, Suleiman e Morachioli. Domani squadra in campo alle 11 sempre a Follo.



Medici a Coverciano. Questa mattina intanto si è tenuto a Coverciano un incontro della Commissione federale antidoping e tutela della salute. L'adunata si inserisce all’interno del Sistema Licenze Nazionali della Federazione. Presenti tutti i referenti medici di tutte le società di serie A, B e C che si sono confrontati circa le analisi e strategie future della commissione e inoltre hanno condiviso la propria esperienza sulla prevenzione dall’infortunio al legamento crociato. Durante l’appuntamento si è anche ragionato sulle esperienze della medicina sportiva all’estero, sulle vaccinazioni nel calcio e si è approfondito la nuova normativa antidoping.



CharityStars: all'asta anche la maglia di Okereke. Ricordate le divise con cui lo Spezia scese in campo nella partita contro il Padova? Furono create appositamente per festeggiare tutte le donne proprio all'indomani della "Festa della Donna 2019". Numeri e nomi rosa hanno colorato il retro delle bianche casacche amate dal popolo spezzino per rendere omaggio a madri, sorelle, mogli, figlie, compagne o amiche che ci accompagnano passo dopo passo nel cammino della vita e che sugli spalti del "Picco" non fanno mai mancare il loro apporto. Dopo le esclusive maglie “limited edition” di Lamanna, Okereke, Augello e Bartolomei, già battute all'asta, ora su CharityStars è possibile aggiudicarsi quelle di Pierini, Galabinov, Vignali e De Col, con il ricavato che andrà devoluto a Fondazione Pangea Onlus, fondazione che agisce all’interno delle maggiori tematiche relative ai diritti umani e delle donne ed il cui lavoro si basa sull’ascolto del bisogno. Attraverso consulenze, competenze tecniche e organizzative, Fondazione Pangea Onlus indirizza e struttura le attività dei programmi di sviluppo per ottenere il massimo del miglioramento possibile per le donne, le famiglie e le comunità coinvolte nei programmi. Clicca qui per saperne di più.



Torneo di Viareggio: al Picco sarà Bologna-Genoa.