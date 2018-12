Marino riabbraccia Terzi: "Oke? Forse con il Lecce..."

Proseguono i problemi in attacco per lo Spezia, che tenta di recuperare il nigeriano almeno per il 30 dicembre. Crimi si allena coi compagni, Bidaoui torna dalla squalifica.

La Spezia - Da emergenza piena a emergenzina. Derubricate ma non troppo le difficoltà in casa Spezia in vista del doppio impegno che chiude il girone d'andata degli aquilotti. Si va a Crotone contro una della grandi del torneo, nonostante la crisi che non l'abbandona, e poi si torna in fretta e furia per affrontare il Lecce dalle grandi ambizioni. Più di 2mila chilometri a cavallo di Natale, allenamenti con tempi serrati e la necessità di raccogliere le forze in pochi giorni. "Il Lecce invece riposa mentre noi ci facciamo questo viaggio fino a Crotone. Le anomalie di un campionato con un numero dispari di partecipanti sono anche queste", notava ieri sera Pasquale Marino che certo non ha avuto molta fortuna con il calendario.



In questo continuo spostarsi pensare di recuperare qualcuno degli infortunati è improbabile. Per Galabinov e Maggiore è tutto rimandato al 2019, per Crimi e Okereke qualche speranza c'è. E' soprattutto il nigeriano che servirebbe come il pane, visto che manca la prima punta. "Intanto accogliamo Bidaoui e Terzi che tornano a disposizione dopo la squalifica, Crimi e Okereke sono i più vicini al rientro in effetti. Vediamo se ce la fanno per questa partita, più facile per quella di fine anno...”.

Spezia a Follo già oggi per allenarsi, gruppo diviso in due. Scarico per i reduci dal pareggio contro il Palermo, il resto della comitiva ha svolto una seduta tecnica senza forzare. Crimi ha svolto tutto l'allenamento. Partenza per Crotone il 26 dicembre dopo la rifinitura a porte chiuse.